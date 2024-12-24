Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomik gelişmeler üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi’nin (IICEC) düzenlediği “Ekonomik Büyüme ve Enerji: Geleceğin Ekonomisini Şekillendirmek” temalı konferansta konuşan Şimşek, Türkiye'nin enflasyon oranlarında bu yıl 20 puanlık bir düşüş sağlandığını belirtti. Bakan, bu düşüşün kötü bir gelişme olmadığını vurgulayarak, fiyat istikrarı sağlamak adına uygulanan politikalara dikkat çekti.

İstikrarlı büyüme ve dezenflasyon

Bakan Şimşek, Türkiye'nin borçluluk oranının düşük olduğunu belirterek, "Dezenflasyon süreci ile birlikte finansal koşulların daha iyi olacağını düşünüyoruz" dedi. Şimşek, yapısal dönüşümün ekonominin kalıcı büyümesi için kritik öneme sahip olduğunu ve Türkiye’nin küresel entegrasyondan vazgeçmeyeceğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

2024'te daha güçlü özel sektör beklentisi

2024 yılı için özel sektörden beklentilerinin arttığını kaydeden Şimşek, özel sektörün hükümetin önerilerine daha fazla kulak vereceği bir yıl öngördüklerini söyledi. Türkiye’nin kamu borcunun gelişmekte olan ülkelere kıyasla düşük olduğunu ve halkın yaşam pahalılığı ile ilgili sorunların farkında olduklarını belirtti.

Türkiye'nin net rezervi 50 milyar dolar

Şimşek, Türkiye'nin net rezervinin 50 milyar dolara ulaşarak endişe kaynağından çıkması gerektiğini belirtti. 2011 yılında zirveye ulaşan rezervin, 2018’de 38 milyar dolar civarına düştüğünü hatırlatan Şimşek, doğru politikaların devam ettirilmesi halinde rezervlerin artacağını vurguladı.

Dış borç faizlerinde büyük tasarruf

Hazine ve Maliye Bakanı, Türkiye'nin dış borç faizlerinden yıllık 7 milyar dolar tasarruf sağlayabileceğini belirtti. 5 yıllık CDS'lerdeki düşüşün, Türkiye için olumlu bir gelişme olduğunu kaydeden Şimşek, “Bu düşüş devam ederse, dış borç faizlerinde önemli bir tasarruf sağlanacak" dedi. Türkiye'nin dış finansmana erişiminde sorun bulunmadığının altını çizdi.