Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüme ile birlikte üst üste 15 çeyrek büyümüş oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Hedeflerimize kararlı adımlarla ilerliyoruz" yorumunda bulundu.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı Gayrisafi Yurtiçi Hasıla sonuçlarındaki ilk çeyrek verileri ardından rakamları değerlendirdi.

Uyguladıkları rasyonel, öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarla ekonominin daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyümeye doğru ilerlediğini vurgulayan Bakan Şimşek, iç talebin büyümeye verdiği katkı 4,1 puan iken, net dış talebin katkısı 5 çeyrek sonra pozitife dönerek 1,6 puan olduğunu belirterek, "Aynı dönemde yatırımlar yüzde 10,3 artarken, makine ve teçhizat yatırımları aralıksız büyümesini on sekizinci çeyreğe taşıdı. Mal ve hizmet ihracatı yüzde 4 büyüdü." dedi.

Sanayi katma değerinin yüzde 4,9 arttığının altını çizen Şimşek, yüksek teknolojili üretimin bu dönemde yıllık yüzde 21 büyüme kaydetmesinin katma değer artışı için cesaret verici olduğunu ifade etti.

"DENGELİ BİR BÜYÜME ÖNGÖRÜYORUZ"

Bakan Şimşek, "İlk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 46 bin kişi ilave istihdam sağlandı. Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı son 44 çeyreğin en düşük seviyesi olan yüzde 8,7'ye geriledi. Yılın ikinci çeyreğine ilişkin göstergeler ekonomideki dengelenmenin devam ettiğine işaret ediyor. 2024 yılı genelinde net dış talebin pozitif katkı verdiği dengeli bir büyüme öngörüyoruz." dedi.

Program sayesinde dengelenen büyüme kompozisyonunun düşen cari açık, artan güven, iyileşen beklentiler ve hızlanan dış kaynak girişinin dezenflasyona önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Bakan Şimşek, "Fiyat istikrarına doğru yol aldığımız bu süreçte yapısal reformlara hız vererek katma değerli üretimi ve verimlilik artışını desteklemeye devam edecek, vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız." ifadelerini kullandı.

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