Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasındaki olumlu seyrin sürdüğünü belirterek, kararlılıkla uyguladıkları programla enflasyonu düşüreceklerini ve gelir dağılımını iyileştireceklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan işgücü piyasasındaki olumlu seyirin devam ettiğini kaydetti.

Mevsimsel düzeltilmiş verileri paylaşan Bakan Şimşek, "İstihdam Mayıs ayında 273 bin kişi arttı, son 12 aylık artış ise 1,3 milyona ulaştı. ⁠İşgücüne katılım oranı yüzde 54,5 ile tarihi yüksek seviyeye çıktı. ⁠İşsizlik oranı 2012 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviye olan yüzde 8,4'e geriledi" dedi.

Programın nihai amacının sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışı olduğunu kaydeden Bakan Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz" ifadelerini kullandı.