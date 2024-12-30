Şanlıurfa'da düzenlenen GAP Eylem Planı toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, akaryakıt ve tütün ürünlerinin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, bu iki alandaki düzenlemelerde enflasyon hedeflerine zarar vermemek için gerekli hassasiyeti göstereceklerini söyledi.

"Enflasyon hedeflerine duyarlıyız"

Bakan Şimşek, 2024 yılı için doğal gaz ve elektrik fiyat artışlarının Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleriyle paralel olacağını hatırlatarak, 2025'te de benzer bir yaklaşım içinde olacaklarını belirtti. Özellikle akaryakıt ve tütün ürünlerinin ÖTV artışlarının, enflasyon hedeflerini riske atmadan yapılacağını vurguladı. Şimşek, "Zaten yurt içi ÜFE oranı doğrultusunda, normal şartlar altında ÖTV artışı olacağı bir süreçteyiz. Ancak 2025 enflasyonunu tehlikeye atmayacak şekilde olacak" dedi.

Merkez Bankası’nın para politikası ve faiz indirimi

Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve Para Politikası Kurulu toplantı sayısının 8’e indirilmesiyle ilgili soruya da yanıt verdi. Şimşek, Merkez Bankası'nın dezenflasyon süreci için gerekli para politikası çerçevesini oluşturduğunu ve bu çerçevenin güçlü bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Krediler ve sübvansiyonlar

Kredilere ilişkin bir diğer soruyu yanıtlayan Şimşek, özellikle tarım, ihracat ve esnaf kredilerinde sübvansiyon sağladıklarını söyledi. Ayrıca, yatırımlar için de yatırım taahhütlü avans kredisi ve teşviklerde faiz desteği verdiklerini belirtti