Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün yaptığı CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe toplantısı sonrasındaki açıklamalara ilişkin suskunluğunu bozdu. Şimşek, "Görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik." dedi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'li Yalçın Karatepe ile görüşmesi sonrası suskunluğunu bozdu.

AK Parti Milletvekili Faruk Çelik, CHP'nin verdiği mesajları eleştirirken Bakan Şimşek ise bu eleştirileri paylaştı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Milletvekili Çelik'in de paylaşımını alıntılayarak, "Görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik. Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez." ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcımız Yalçın Karatepe: "Biz iktidarın ekonomik yıkımdaki sorumluluğuna ortak olacak değiliz.Görüşmeye dört talep ile gittik ancak dört saatin sonunda acı reçeteyi yine vatandaşa çıkaran anlayışlarında bir değişim iradesi olmadığını gördük." pic.twitter.com/jlIKTlSxRX— CHP ???????? (@herkesicinCHP) June 24, 2024

Bakan Şimşek'in işte o paylaşımı...

https://twitter.com/memetsimsek/status/1805556528331546664