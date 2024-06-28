Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başardık" ifadesini kullandı ve başka bir detay paylaşmadı. Bu önemli gelişme, resmi açıklama öncesinde heyecan yarattı.

Başardık 🇹🇷 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 28, 2024

Resmi duyuru bugün TSİ 12.00'da

Bakan Şimşek, Singapur'da düzenlenen FATF genel kurul toplantısına katıldı. Türkiye'nin "gri listeden" çıkarılmasına ilişkin kararın TSİ 12.00'da açıklanması bekleniyor.

Karar ile neler Değişecek?

Gri listeden çıkış, uluslararası yatırım fonlarının Türkiye'ye yatırım yapmasının önünü açacak. Yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamayan fonlar, Türkiye'ye yatırım yapabilecek. Gri liste, sınır ötesi işlemleri kısıtlayıcı ve kredi alınmasını zorlaştırıcı etkiler de yaratıyor.