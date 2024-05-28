Ankara’da Bloomberg’e konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı sermaye girişlerinin beklentilerin üzerinde olduğunu belirtti. Şimşek, sağlam politikalar ve yapısal dönüşüm sayesinde yatırımcı güveninin yeniden kazanıldığını ifade etti.

Yabancı yatırmda beklentilerin üzerinde artış

Bakan Mehmet Şimşek, Ankara’da Bloomberg’in sorularını yanıtlarken, Türkiye’ye yönelik yabancı sermaye girişlerinin öngörülerini aştığını söyledi. Şimşek, “Sağlam politikalar ve yapısal dönüşümün bir araya gelmesi, yatırımcı güvenini yeniden kazandırdı. Bu durum, portföy tercihlerinin Türk varlıkları lehine olmasını sağladı ve sermaye girişlerine dönüştü,” dedi.

Yatırımcı güveni ve reel döviz kuru dengesi

Şimşek, yatırımcı güveninin artmasıyla birlikte Türk varlıklarına olan ilginin de arttığını vurguladı. Bu durumun sermaye girişlerine dönüştüğünü ve reel döviz kurunu dengelemeye yardımcı olduğunu belirtti.

Offshore piyasalara düzenleme gevşetiliyor

Türkiye’nin offshore piyasalara yönelik düzenlemeleri gevşetme yollarını araştırdığını belirten Şimşek, nispeten uzun vadeli swaplarla başlayabileceklerini söyledi. Şimşek, “Ne yapılması gerektiğini biliyoruz, ancak bunun zamanlamasına, sıralamasına ve dozuna karar verilmedi,” diyerek sürecin ilk aşamalarında olduklarını ve zorlukların henüz tam olarak aşılmadığını ifade etti.

İyi bir ilerleme kaydedildi

Bakan Şimşek, “Henüz bu sürecin ilk aşamalarındayız. Tüm zorlukların üstesinden geldiğimizi söylemiyorum, ancak iyi bir ilerleme kaydettik,” dedi. Şimşek, sağlam politikaların ve yapısal reformların devam etmesi halinde yatırımcı güveninin daha da artacağını belirtti.