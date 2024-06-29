Taslak, vergide adalet ve etkinliği sağlamayı, kayıt dışılığı azaltmayı ve gelir adaletini gözetmeyi hedefliyor.

Üretici, sanayici ve ihracatçı odaklı düzenlemeler

Yeni vergi taslağı, vatandaşı doğrudan etkileyen düzenlemeler yerine, üretici, sanayici ve ihracatçılara yönelik düzenlemeler içeriyor. Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi, yerel asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi gibi konuların detayları, toplantıda iş dünyası temsilcilerine aktarılacak.

Basına kapalı toplantıya yoğun ilgi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda basına kapalı gerçekleşecek toplantıya, TOBB, TİM, MÜSİAD, DEİK, ASKON, TÜRKONFED, TÜRMOB, TÜSİAD ve YASED gibi önemli kuruluşların başkan ve yöneticileri katılacak.

Vergi sisteminde etkinlik artırılacak

İş dünyasının görüşleri alındıktan sonra taslak, hükümetin ve partinin ilgili organlarına sunulacak. Türkiye'de vergilendirilmemiş alan bırakılmaması ve vergi sisteminin etkinliğinin artırılması hedefleniyor.