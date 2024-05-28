Asgari kurumlar vergisinin tüm ülkelerin gündeminde olduğuna işaret eden Şimşek, bu vergiyi yasalaştırmayan ülkelerin vergileme hakkını başka ülkelere bırakmış olacağını söyledi. 2021 yılında OECD'nin organizasyonu kapsamında yaklaşık 140 ülkenin küresel asgari kurumlar vergisi konusunda mutabık kaldığını belirten Şimşek, "Alınan mutabakat kararıyla yıllık konsolide hasılatı 750 milyon avro eşiğini aşan çok uluslu şirketlerin, düşük vergilendirme yapılan ülkelerdeki şube, iştirak ve iş yerlerinin asgari yüzde 15 kurumlar vergisine tabi tutulması öngörüldü." dedi. Şimşek, başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere 30'dan fazla ülkenin 2024 yılı kazançlarına uygulanmak üzere bu vergiyi yasalaştırdığını kaydetti.

Uygulama modeli ve vergi hakkı

Diğer ülkelerde de yasalaştırma çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Şimşek, uygulamanın detaylarını şöyle açıkladı: "Çok uluslu şirketlerin faaliyette bulunduğu ülkede ödediği kurumlar vergisi yükü yüzde 15'in altındaysa, asgari kurumlar vergisi uygulamasını yasalaştıran ülkeler, ilgili ülkenin almadığı vergi farkını alabilecek. Fark vergi alma hakkı öncelikle şirketin faaliyette bulunduğu ülkede. Bu ülkede asgari kurumlar vergisi uygulaması yoksa, şirketin ana merkezinin olduğu ülke bu vergiyi alabiliyor. Eğer burada da asgari kurumlar vergisi uygulaması yoksa, aynı gruba dahil şirketlerin bulunduğu üçüncü ülke bu vergiyi alabilecek. Kurulan model, çok uluslu şirketlerin kazançlarının her hal ve takdirde yüzde 15 vergi yükü taşımasını amaçlıyor."

Vergileme hakkının korunması

Vergileme hakkından vazgeçmemek için Türkiye'de de asgari kurumlar vergisi uygulanması gerektiğini vurgulayan Şimşek, "Ülkemizde de çok uluslu şirketler faaliyette bulunuyor. Türkiye'de faaliyette bulunan çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınması yönünde düzenleme yapılması kaçınılmaz. Aksi halde ülkemizin almadığı vergi bir başka ülke tarafından alınacak." ifadelerini kullandı.

"Ülkemize yatırım yapılmasını teşvik edeceğiz"

Türkiye'de faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirket sayısının yaklaşık 80 bin civarında olduğunu ve bunlardan ana işletmesi yurt dışında olan 2 bin 134 işletmenin bulunduğunu aktaran Şimşek, "Ülkemize yatırım yapan çok uluslu şirketlerin sadece yüzde 2,5 gibi bir kısmı 750 milyon avro eşiğini aşmakta olup, bunların kazanmış oldukları vergi teşviklerinin nasıl korunabileceği, farklı alanlarda nasıl değerlendirilebileceği konusunda alternatif modeller üzerinde de çalışılıyor. Bakanlık olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile sıkı bir çalışma yürüterek ülkemize yatırım yapılmasını teşvik etmeye devam edecek alternatifler geliştiriyoruz." dedi.