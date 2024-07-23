Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ekonomi politikalarına verdiği desteği vurgulayarak, "Cumhur ittifakının değerli ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ekonomi programımıza verdikleri destek çok kıymetlidir" dedi. Şimşek, siyasi istikrarın ve rasyonel politikaların başarıyı getirdiğini söyledi.

Şimşek'ten Bahçeli'ye teşekkür

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Devlet Bahçeli'nin ekonomi politikalarına verdiği desteğin önemine değindi. "Cumhur ittifakının değerli ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ekonomi programımıza verdikleri destek çok kıymetlidir" ifadelerini kullanan Şimşek, siyasi istikrar ve rasyonel politikaların başarıya götürdüğünü belirtti.

Cumhur ittifakının değerli ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ekonomi programımıza verdikleri destek çok kıymetlidir.



Siyasi istikrarla birlikte rasyonel politikaların kararlılıkla uygulanması başarıyı getiriyor.@dbdevletbahceli @MHP_Bilgi https://t.co/BySmh1qspr — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 23, 2024

Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Cumhur ittifakının değerli ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ekonomi programımıza verdikleri destek çok kıymetlidir. Siyasi istikrarla birlikte rasyonel politikaların kararlılıkla uygulanması başarıyı getiriyor."

Ekonomide siyasi istikrar vurgusu

Bakan Şimşek, ekonomik başarı için siyasi istikrarın ve rasyonel politikaların önemine dikkat çekti. Cumhur ittifakının sağlam duruşunun ekonomik politikaların uygulanmasında önemli bir rol oynadığını belirten Şimşek, Bahçeli’nin desteğinin bu süreçte kritik olduğunu ifade etti.

Cumhur İttifakı'nda ekonomi dayanışması

Mehmet Şimşek’in açıklamaları, Cumhur ittifakının ekonomi politikalarında uyum içinde olduğunu ve MHP lideri Bahçeli’nin desteğinin ittifakın başarısında önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Şimşek, ittifakın bu dayanışma ile ekonomik hedeflere ulaşacağına inandığını belirtti.