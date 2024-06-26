Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın bazı özelleştirmelerle ilgili 2017'de gerçekleştirilen "Türk lirasına dönüşüm işlemleri" hakkında kamu zararı iddialarına sert yanıt verdi. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Programımızın olumlu sonuçlarını aldığımız bu dönemde iftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Sayıştay denetimiyle kamu zararı olmadığı tespit edildi"

2017 yılında 683 sayılı KHK kapsamında başvuran tüm şirketlerin istisnasız faydalandığı, Sayıştay denetimiyle herhangi bir kamu zararı olmadığı raporlarla tespit edilen uygulamanın çarpıtılarak yeniden gündeme taşındığını belirten Bakan Şimşek, kanunlara uygun ve herkese eşit uygulanan bu imkânın kamuoyunu yanıltmak amacıyla sunulmasını doğru bulmadıklarını vurguladı.

"Çarpıtma siyasetinin yeri yoktur"

Bakan Şimşek, açıklamalarına şöyle devam etti: "Kanunlara uygun ve herkese eşit uygulanan bu imkânın kamuoyunu yanıltmak amacıyla sunulmasını doğru bulmuyoruz. Biliyoruz ki vatandaşımız nezdinde bu tür çarpıtma siyasetinin yeri yoktur."