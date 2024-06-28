Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ihracat ve dış ticaret açığına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İhracatta tarihi zirve yaşanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mayıs ayında yıllık ihracatın 260 milyar dolar ile tarihi zirvesine ulaştığını belirtti. Şimşek, ithalatın ise son bir yılda 29 milyar dolar azaldığını ve bu durumun dış ticaret açığını 35 milyar dolar iyileştirerek 87 milyar dolara gerilettiğini ifade etti.

Turizm sektöründe güçlü seyir

Bakan Şimşek, turizm sektöründe de olumlu gelişmelerin devam ettiğini vurguladı. Mayıs ayında yabancı ziyaretçi sayısının yıllık yüzde 14 arttığını belirten Şimşek, bu artışın ekonomik dengeye katkıda bulunduğunu söyledi.

Cari açıkta iyileşme beklentisi

Şimşek, yıllık cari açığın Mayıs ayında bir önceki aya göre 6 milyar dolar iyileşerek yaklaşık 26 milyar dolar seviyesine gerilemesini beklediklerini açıkladı. İkinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5’in oldukça altında gerçekleşmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Bakan Şimşek, gerileyen cari açığın dış finansman ihtiyacını azaltacağını, daha kalıcı rezerv birikimi sağlayacağını ve dış borcun milli gelire oranını düşüreceğini ifade etti. Bu gelişmelerin finansal istikrarı güçlendireceğini, kredi notu artışlarının devamına zemin hazırlayacağını ve ekonomik hedeflere ulaşmada önemli rol oynayacağını vurguladı.