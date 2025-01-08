Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MÜSİAD'ın düzenlediği "2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri" programında önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, Türkiye ve dünya ekonomisine dair kritik değerlendirmelerde bulunarak, özellikle nüfus yaşlanması ve doğurganlık oranındaki düşüş konusunda alınacak önlemleri açıkladı.

Türkiye'deki doğurganlık oranının hızla düştüğüne dikkat çeken Şimşek, bu durumu tersine çevirmek için çeşitli politika ve tedbirlerin hayata geçirileceğini belirtti. Şimşek, “Önümüzdeki dönem için konuşuyorum, doğurganlık hızındaki yavaşlamayı tersine çevirecek birtakım politika, uygulama ve tedbirler üzerinde olacak. Zaten yakın dönemde buna ilişkin birtakım adımlar attığımızı göreceksiniz” dedi.

Enflasyon düşüş eğilimini sürdürecek

Bakan Şimşek, dünya genelinde enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu ve 2025'te enflasyonun yüzde 4,3 civarına gerilemesini beklediklerini ifade etti. Özellikle ABD ve Avrupa gibi gelişmiş ülkelerde enflasyon oranlarının daha da düşmesi bekleniyor. Şimşek, “Bu gerçekleşirse, hem Avrupa Merkez Bankası hem de Amerika Merkez Bankası'nın kısa vadeli faiz oranlarının düşmesi bekleniyor” dedi.

Jeopolitik gerginlikler ve ticaretin durumu

Şimşek, ABD ve Çin arasındaki jeostratejik rekabetin küresel ticaret üzerinde önemli etkiler yarattığını ve ticaretteki sınırlamaların ciddi boyutlara ulaştığını vurguladı. Çin’in küresel imalat sanayindeki payının artarken, Avrupa Birliği ve ABD gibi gelişmiş ülkelerin paylarının düştüğünü belirtti.

Türkiye ekonomisinde kırılganlıklar azaldı

Şimşek, Türkiye ekonomisinde uyguladıkları dezenflasyon programının başarılı olduğunu ve makro finansal istikrarı sağladıklarını belirtti. Türkiye'nin kırılganlıklarının azaldığını vurgulayan Şimşek, "Başladığımız noktaya göre Türkiye ekonomisi daha az kırılgan, makro finansal istikrar daha güçlü" dedi. Ayrıca, istihdam artışının sürdüğünü ve ekonomi üzerinde olumlu etkilerinin görüldüğünü ifade etti.

Yatırım başvurularında artış

Bakan Şimşek, Türkiye’nin yatırım ortamını iyileştirerek verimliliği artırmayı hedeflediklerini söyledi. Bu yıl, yüksek teknoloji alanlarında 7 milyar dolardan fazla yatırım başvurusu alındığını belirten Şimşek, Türkiye’nin sanayi alanında önemli bir konumda olduğunu ve bu konumu korumaya devam edeceklerini vurguladı.