Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı işsizlik verilerine ilişkin sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, işgücü piyasasındaki olumlu seyri değerlendirirken, enflasyonu düşürme ve gelir dağılımını iyileştirme konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

İstihdam artışı ve işsizlik oranındaki düşüş

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki işgücü piyasasının olumlu seyrine dikkat çekti. Mevsimsel düzeltilmiş verilere göre, istihdamın Mayıs ayında 273 bin kişi arttığını ve son 12 aylık artışın 1,3 milyona ulaştığını belirtti. İşgücüne katılım oranının yüzde 54,5 ile tarihi yüksek seviyeye çıktığını ifade eden Şimşek, işsizlik oranının Kasım 2012'den bu yana en düşük seviye olan yüzde 8,4'e gerilediğini açıkladı.

Gerçekleştirdiği açıklamada Bakan Şimşek "İşgücü piyasasındaki olumlu seyir sürüyor. Mevsimsel düzeltilmiş verilere göre; istihdam Mayıs ayında 273 bin kişi arttı, son 12 aylık artış ise 1,3 milyona ulaştı. ⁠İşgücüne katılım oranı yüzde 54,5 ile tarihi yüksek seviyeye çıktı. ⁠İşsizlik oranı 2012 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviye olan yüzde 8,4'e geriledi," dedi.

Enflasyonu düşürme ve gelir dağılımını iyileştirme

Bakan Şimşek, sosyal medya paylaşımında ayrıca ekonomik programın nihai amacının sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışı olduğunu vurguladı. Enflasyonu düşürme ve gelir dağılımını iyileştirme konusundaki kararlılıklarını dile getiren Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Programımızın nihai amacı sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışıdır. Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz."