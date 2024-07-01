Bakan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında, Mart sonundan itibaren Merkez Bankası'nın rezervlerine yansıyan net kaynak girişinin 78 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Şimşek, “Kaynak girişi çok güçlü, nasıl yönetiriz onunla uğraşıyoruz. Rezerv yeterliliğinde IMF tanımına göre arzulanan seviyeye neredeyse vardık” dedi. Ayrıca, reel bazda lirada bir miktar değerleme olduğunu ve enflasyonu kalıcı şekilde düşürerek nominal kurlarda istikrar sağlamayı hedeflediklerini ekledi.

Gri listeden çıkış

Türkiye’nin döviz rezervini bir sorun olmaktan çıkardıklarını ifade eden Şimşek, Türkiye'nin gri listeden oybirliği ile çıkarıldığını duyurdu. Şimşek, “Listeden çıkınca iş bitmedi; güçlü bir şekilde mücadeleye, uygulamada etkinliği sağlamaya devam edeceğiz. MASAK'ın idari ve teknik kapasitesini oldukça güçlendireceğiz” dedi.

Cari açık ve EYT maliyetleri

Şimşek, cari açık konusunda beklenenden daha iyi performans sergilediklerini ve cari açığı yıl sonunda yüzde 2’ye indirmeyi hedeflediklerini belirtti. EYT’nin bu yılki maliyetinin 724 milyar TL olduğunu, bunun milli gelirin yüzde 2’sine yakın olduğunu söyledi. Şimşek, bütçe açığının milli gelire oranını bu yıl yüzde 5’in altına, gelecek yıl ise yüzde 3’ün altına çekmeyi planladıklarını ifade etti.

Ekonomide geçici yavaşlama ve KKM’den çıkış

Ekonomide geçici bir yavaşlama sürecine gireceklerini ve bu durumun istihdamı en az etkilemesi için gereken tedbirleri alacaklarını belirten Şimşek, KKM’den çıkışların hızlanacağını söyledi. Şimşek, “Şirketlerin KKM'deki vergi avantajı son buldu, yenilemedik. KKM'den kazanılan faiz gelirleri de vergiye tabi olacak” dedi.

Enflasyonda kalıcı düşüş

Şimşek, piyasanın programı henüz tam olarak satın almadığını, enflasyonun aylık bazda önce yüzde 2’lere, sonra yüzde 1’lere düşeceğini belirtti. Kurda göreceli bir istikrar sağlanmasının vatandaşa yansıyacağını ve enflasyondaki düşüşün kalıcı olacağını söyledi. Ayrıca, bu yıl KDV artışının gündemde olmadığını ekledi.