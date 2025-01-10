Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kasım 2024 dönemine ait sanayi üretim endeksi ve iş gücü istatistiklerini değerlendirerek, ekonominin dayanıklılığını koruduğunu vurguladı. Bakan Şimşek, sanayi üretiminin son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştığını ve ocak-kasım döneminde yıllık istihdam artışının 1 milyonu geçtiğini belirtti.

"Ekonomimiz dayanıklılığını koruyor"

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Bakan Şimşek, ekonomideki gelişmelere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Zayıf dış talep koşulları ve dezenflasyon sürecine rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye yönelik politikalarımız sayesinde ekonomimiz dayanıklılığını koruyor.

Sanayi üretimi, son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Kasım ayında istihdam aylık bazda gerilerken, ocak-kasım döneminde yıllık istihdam artışı 1 milyonu aştı. İşsizlik oranı ise kasım ayında yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti."