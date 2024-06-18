Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bayramda da yoğun çalışmalarımız sürüyor. Vergide adaleti sağlamak için kayıt dışılıkla mücadeleye devam” ifadelerini kullandı. Bu mesaj, vergi adaletini sağlamak ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele konusundaki kararlılığını ortaya koydu.

Bayram öncesi denetimler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bayram öncesi dönemde özellikle alışverişin yoğun olduğu sektörlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Bu denetimler, vergi kaçakçılığı ve kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla yapıldı. Bakanlık, kayıt dışı ekonomiyi minimize etmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Vergide adalet ve şeffaflık

Bakan Şimşek’in açıklamaları, vergi adaleti ve şeffaflık konusundaki taahhüdünü bir kez daha vurguladı. Kayıt dışı ekonominin engellenmesi, hem devletin vergi gelirlerini artırmak hem de haksız rekabeti önlemek açısından büyük önem taşıyor.