Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rezervlerdeki artışa dış kaynak girişinin yanı sıra ters dolarizasyonun da katkı verdiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merkez Bankası'nın toplam rezervlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Şimşek, "Brüt rezervlerde tarihi yüksek seviye" başlığıyla yaptığı paylaşımında, 7 Haziran itibarıyla brüt rezervler 146,2 milyar dolara, swap hariç net rezervler 6 milyar dolara yükseldiğini, swap hariç net rezervlerde nisan başından bu yana artış 71,5 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) stokunun 2023 yılı Ağustos ayına göre yüzde 38,4 azaldığını, 1,3 trilyon TL düşüş gerçekleştiğini belirten Bakan Şimşek, "TL mevduatların toplam içindeki payı 16,8 puan artarken, KKM’nin payı 12,9 puan ve yabancı para mevduatların payı 3,8 puan azaldı. Rezervlerdeki artışa dış kaynak girişinin yanı sıra ters dolarizasyon da katkı verdi. Kırılganlıkları azaltarak güçlendirdiğimiz makro finansal istikrar, kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacak" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1801230272672788944