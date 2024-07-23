Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yurt içi bankalarla yaptığı swap stokunun önemli ölçüde azaldığını belirtti.

Finansal piyasalarda normalleşme süreci

Bakan Şimşek, kararlılıkla uygulanan program sayesinde risklerin azaldığını ve finansal piyasalarda normalleşmenin sürdüğünü vurguladı. Swap stokundaki bu düşüş, parasal aktarım mekanizmasının güçlenmesine ve dezenflasyon sürecine katkı sağlıyor.

2023 zirvesinden büyük düşüş

2023 yılı zirvesinde 64,5 milyar dolara ulaşan TCMB'nin swap stoku, şimdi 144 milyon dolara gerilemiş durumda. Bu durum, Türkiye'nin finansal istikrarını güçlendirmek adına atılan adımların etkili olduğunu gösteriyor. Şimşek, bu gelişmenin dezenflasyon sürecine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.