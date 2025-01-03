Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre aralık ayında enflasyon, yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38 olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, aralık ayı enflasyon oranının belli olmasının ardından X hesabından açıklama yaptı.

Bakan Şimşek paylaşımında, "Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimizdir. Bu doğrultuda gerekli politika çerçevesini oluşturduk ve dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

Enflasyonun son 19 ayın en düşük seviyesinde olduğunu savunan Şimşek, “Aralık ayında enflasyon son 19 ayın en düşük seviyesinde yüzde 1 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 44,4'e gerileyerek 2023 yılı Kasım ayında açıklanan Merkez Bankası tahmin aralığının 2,4 puan üzerinde gerçekleşti. Böylece 2024 yılında enflasyon 2022 ve 2023 yıl sonuna göre 20 puan düştü” ifadelerini kullandı.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranı ile Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) hesapladığı enflasyon oranları arasındaki fark dikkat çekti.

ENAG verilerine göre tüketici fiyatları Aralık 2024'te bir önceki aya göre yüzde 2,34 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 83,40 oldu.