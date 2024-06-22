Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, motokurye gelirleri ve garson bahşişlerinin vergilendirilmeyeceğini belirtti. Şimşek, yeni bir vergi getirilmediğini, aksine bu gelirler için vergi muafiyeti getirildiğini vurguladı.

Vergi yok muafiyet var

Bakan Şimşek'in açıklamaları şu şekilde oldu: "Motokurye gelirlerine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz. Motokurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz. Düzenleme ile motokurye faaliyetlerinden doğan ticari kazançlar basit usulde vergilendirilecek, bahşiş gelirleri normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve hizmet bedelinden ayrı gösterilerek KDV’ye tabi olmayacak."

Bu düzenlemeyle birlikte motokurye faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi sürecinde kolaylıklar sağlanması ve garsonların aldığı bahşişlerin vergi yükünden muaf tutulması amaçlanıyor. Bakan Şimşek, bu adımın sektördeki çalışanların ve işletmelerin yükünü azaltacağını belirtti.