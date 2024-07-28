Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yeni vergi düzenlemelerini içeren kanunun TBMM’de kabul edildiğini duyurdu. Şimşek, vergi düzenlemelerinde adalet ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedeflediklerini belirterek, bu yasanın vatandaşlara ek bir yük getirmediğini ifade etti.

"Vergi düzenlemelerini içeren kanun Yüce Meclisimizde kabul edildi. Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor. Amacımız, Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz."