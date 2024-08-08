Şampiyonada tarihi başarı

INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen bu prestijli olimpiyat, 13-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi. 29 ülkenin katıldığı şampiyonada, Türk Millî Bilgisayar Klavye Takımı büyük bir başarıya imza atarak birincilik elde etti.

Bakan Tekin'den tebrik ve destek sözleri

Bakan Yusuf Tekin, çoğunluğu ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan şampiyon takımı tebrik ederek, başarılarından dolayı gurur duyduğunu ifade etti. F klavye kullanımının yaygınlaştırılması konusunda geçmişte verdiği destekleri hatırlatan Tekin, bu konuda da her türlü yardıma hazır olduklarını belirtti.

F klavye için iş birliği vurgusu

INTERSTENO Türkiye Temsilcisi ve Türk Grubu Başkanı Seçkin Köse, Bakan Tekin'e şampiyona ve çocukların aldığı eğitim hakkında bilgi verdi. Köse, Türkçeye en uygun klavye olan F klavyenin yaygınlaşması için iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

Tebrikler ve teşekkürler

Görüşmenin sonunda Bakan Tekin, takımın başarısını kutlarken, öğrenciler de kendilerini kabul ettiği için Bakan Tekin'e teşekkürlerini sundu.