Bakan Tekin'in çevrim içi katıldığı toplantıda; Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz, Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi ile Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya da hazır bulundu. Bakan Tekin, eğitim müşavir ve ataşelerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin onuru ve itibarını tüm dünyada savunmaya çalışan, bunun için çaba sarf eden temsilciler olduğunu ifade ederek, "Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın hem ülkede hem de dünyada uygulamaya çalıştığı politikaları, oralarda geliştirmeye çalışan insanlar olarak görüyorum sizi. Her birinizden bulunduğu ülkede, Türkiye'nin çizmeye çalıştığı dış politika çerçevesinde kendi alanımızla ilgili ilişkilerimizi geliştirecek projeler üretmeye devam etmenizi istiyorum" dedi.



Bakan Tekin, Türkiye'yi yurt dışında daha iyi temsil etmek için geliştirilen her proje için destek vereceklerini vurgulayarak, "Bu doğrultuda büyükelçiliklerimiz, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı iş birliğinde yapılacak çalışmalarla Türkçe, Türk kültürü gibi konuların yanı sıra Türkiye'nin o ülkelerle geliştirmek istediği ilişkiler doğrultusunda daha başarılı sonuçlar elde edileceğine inanıyorum" diye konuştu.



Bakanlık bursu ile yurt dışında lisansüstü öğrenim gören öğrencileri de önemsediklerini vurgulayan Bakan Tekin, "Sizler orada onların ağabeyi, ablası, anne babası konumundasınız. Onlar size emanet edilmiş gençlerimizdir. Onlarla ilişkilerinizi de sağlıklı yürütmenizi özellikle sizden istirham istiyorum" ifadelerini kullandı.



Tekin, ayrıca müşavir ve ataşelerden, yurt dışında görev yapan öğretmenlerin hamisi pozisyonunda olmaları nedeniyle iyi ilişkiler yürütmelerini istedi. Görüşmeye katılan eğitim müşavirleri ve ataşeleri de tek tek söz alarak görev yaptıkları ülkelerde yürüttükleri faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.