Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında, 2023-2024 eğitim öğretim yılını değerlendirmek ve istişarelerde bulunmak üzere bu kez İstanbul'da görev yapan okul yöneticileri ile bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Cağaloğlu Hüsamettin Yivlik Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen toplantıda okul müdürleriyle bir araya gelen Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim öğretim süreçlerinde gösterdikleri çaba ve yaptıkları katkılardan dolayı okul müdürlerine teşekkür etti.

2023-2024 eğitim öğretim yılının başında hayata geçirilen proje ve faaliyetlere ilişkin okul müdürlerinin değerlendirmelerini almak istediklerini ifade eden Bakan Tekin, "Bugün yaptığımız bu toplantıyla Bakanlık olarak bir yılda hayata geçirdiğimiz projelerle ilgili olarak düşüncelerinizi almak istedik. Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin alınacak tedbirler konusunda da yine görüş, öneri ve beklentilerinizi almak istedik. Böylece her zaman olduğu gibi sizlerle yapacağımız istişareler doğrultusunda yol haritamızı belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan okul müdürleri de tek tek söz alarak 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin düşüncelerini aktarırken yeni eğitim öğretim yılına dair görüş, öneri ve beklentilerini paylaştılar.

Öğretmenlerin daha önce ders konularını yetiştiremediklerini hatırlatan okul yöneticileri, bu nedenle müfredatın sadeleştirilmesi olmak üzere ilköğretimdeki öğretmen ve şube seçimi konusunda uygulanan otomatik kayıt sisteminden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Öğretmenlere verilen değerin bir göstergesi olarak "Öğretmenler Odası Buluşmaları"nı çok kıymetli bulduklarını kaydeden okul yöneticileri, bu sayede görüş ve önerilerini doğrudan Bakan'a ulaştırabilme imkânı bulduklarını ifade ettiler.