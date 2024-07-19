İstanbul'da Kabataş Erkek Lisesi'nde gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İstanbul Yaz Atölyeleri Öğretmen Eğitimi" etkinliği kapsamında, Bakan Tekin çeşitli atölyeleri ziyaret etti. Etkinlikler, Masal Anlatıcılığı Yoluyla Değerler Eğitimi, Maarif Modeli Ortak Metninden Hareketle Yeni Müfredatın Kavramsal Analizi, 21. Yüzyılda Eğitim ve Okuryazarlık Becerileri ile STEM Eğitimi gibi konuları kapsıyor.

Toplamda 100 branşta planlanan bu atölyeler, müzeler, okullar, kütüphaneler, üniversiteler ve laboratuvarlarda yürütülüyor. Bakan Tekin, her bir atölyeyi ziyaret ederek öğretmenlerle sohbet etti ve onların görüşlerini dinledi.

"Öğretmenlerimiz sahadaki en etkin gücümüz"

Bakan Tekin, değerlendirmesinde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerimizi daha güzel bir geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan programlarımızın uygulayıcıları olan öğretmenlerimiz sahadaki en etkin gücümüzdür." dedi.

Öğretmenler, atölyelerin kendilerine yeni fırsatlar sunduğunu ifade ederek "Öğretmenler Odası Buluşmaları"nın önemine vurgu yaptı ve Bakan Tekin'e teşekkürlerini iletti. Ayrıca, Bakan Tekin, Temel Fikirlerden Temel Bilimlere Projesi kapsamında bilim olimpiyatlarına hazırlanan ortaokul ve lise öğrencileriyle de bir araya gelerek sohbet etti.