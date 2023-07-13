ANKARA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile eğitim alanındaki iş birliği konularını görüşmek üzere bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşme, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Tevfik İleri Salonu'nda gerçekleşti. Görüşmede Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanı olarak göreve geldikten sonra ilk ağırladıkları heyetin KKTC heyeti olduğunu belirterek, bundan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Tekin, MEB olarak KKTC ile 'iki devlet tek millet' anlayışını sözde değil, özde hayata geçirmek istediklerini ve hükümetler arası ilişkilerin yanı sıra toplumlar arası ilişkilere de büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Bir millet olma vasfını devam ettirmenin önemine çok inanıyorum. Bunu yapmamız gerekiyor. Bizim görevimiz aslında bir millet vasfının devam etmesini sağlamak. Bu konuda da bizim üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya hazırız" dedi.

İki ülke arasında daha önce başlayan ve devam eden çalışmalar olduğuna işaret eden Bakan Tekin, KKTC'yle her konuda iş birliği yapmaya açık olduklarını kaydetti.

'BİRLİKTELİĞİMİZ ÇOK GÜÇLÜ OLMUŞTUR'

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise yeni görevinden dolayı Bakan Tekin'e hayırlı olsun dileklerini ilettikten sonra iki ülke arasında yıllardır güzel ve verimli bir iş birliğinin devam ettiğini hatırlattı. Çavuşoğlu, "Ana vatanımızın fedakarlığını ve buradaki kadroların özveriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve bilgilerin güncellenerek geleceğe doğru yürütülmesi anlamında her zaman birlikteliğimiz çok güçlü olmuştur. Bu manada da geçmişte olduğu gibi 'iki devlet tek millet' anlayışıyla hizmet eden Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve tüm bürokratlarımıza teşekkürü bir borç bilirim" dedi.

Türkiye ile KKTC arasında kesintisiz olarak devam eden birçok proje olduğunu belirten Çavuşoğlu, iki ülke arasında eğitim iş birliği konularının daha da güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Daha sonra heyetler arası gerçekleşen görüşmede Türkiye ile KKTC arasında devam eden eğitim iş birliğinin güçlendirilmesi ile yeni iş birliği konuları ele alındı.

Toplantıya Bakan Yardımcıları Celile Eren Ökten ve Nazif Yılmaz, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli, Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya ile KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Milli Eğitim Müsteşarı Aykut Şirket ve diğer ilgililer katıldı. (DHA)

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