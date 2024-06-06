Tekin, Harezmi Modeli’nden esinlenerek yapılan değişikliklerin, çocukların okulda öğrendikleri teorik bilgileri pratik hayata geçirebilmelerini ve bu bilgileri beceriye dönüştürebilmelerini amaçladığını belirtti. Müfredatın ağırlığını %35 oranında azaltarak, çocukların üzerindeki bilgi yükünü hafifletmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Harezmi Eğitim Modeli Şenliği

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Harezmi Eğitim Modeli Şenliği, Sultangazi’de gerçekleştirildi. Sultangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen şenlikte, ilçedeki 71 okuldan 140 ekip, Harezmi Eğitim Modeli projelerini sergiledi. Etkinlik, çocukların teorik bilgilerini pratik uygulamalara dönüştürebilmeleri için önemli bir platform oluşturdu.

"Bilgi yükünü azaltıyoruz, beceriye odaklanıyoruz"

Bakan Tekin, müfredat değişiklikleri ile ilgili gelen eleştirilere yanıt vererek, bu değişikliklerin çocukların bilgiyi sadece öğrenen değil, aynı zamanda uygulayabilen bireyler olmalarını sağlamak için yapıldığını vurguladı. Tekin, “Biz çocuklarımızın Harezmi Modeli’nde olduğu gibi okulda öğrendikleri teorik bilgileri pratik hayata geçirebilmeleri için müfredatı değiştirdik. İtiraz edenler buna mı itiraz etmiş anlamış değilim. Biz diyoruz ki, çocuklarımız Türkçe’yi, ana dilini güzelce kullansın, bunu uygulayarak göstersin. Geleceğin yazarları olsun,” şeklinde konuştu.

Uluslararası standartlara uyum

Tekin, uluslararası raporlar ve çağdaş dünyanın verilerinde müfredata yönelik eleştirileri gidermek amacıyla bu değişiklikleri yaptıklarını belirtti. “Sizin müfredatınız çok ağır, sadece bilgi odaklı, beceriye dönük değil,” eleştirilerini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini ifade eden Tekin, çocukların geleceğe, Türkiye’nin geleceğine, toplumuna ve milletine faydalı olabilmeleri için değerlerine sahip çıkmalarını sağlamak istediklerini söyledi.

Geleceğin Yazarları Projesi

Tekin, Geleceğin Yazarları Projesi’ni de gündeme getirerek, önümüzdeki yıl bu projenin 76 bin okulda hayata geçirilmesini hedeflediklerini belirtti. “Bugün burada Harezmi Modeli için 71 okulumuz var. İnanıyorum ki müfredatımız hayata geçtikten sonra 76 bin okulumuzun tamamı bu şekilde sahip çıkacak. Bugün Geleceğin Yazarları Projesi’ne Sultangazi’de 21 okulumuz dahil olmuş. Biz istiyoruz ki önümüzdeki yıl 76 bin okulumuzun tamamında Geleceğin Yazarları Projesi hayata geçsin,” dedi.

Velilere çağrı

Velilere de seslenen Bakan Tekin, çocukların okullarda öğrendikleri bilgileri hayata geçirebilmeleri için ailelerin desteğinin önemli olduğunu vurguladı. “Çocuklarımız, hayatlarının çok az bir kısmını bizimle okullarda geçiriyorlar. Asıl büyük kısmını sizlerle yani aileleriyle geçiriyorlar. Siz çocuklarımızın okuldaki gayretlerine, öğretmenlerimizin okulda sizin çocuklarınız için yaptıkları fedakarlıklara biraz destek olursanız, çok güzel bir tablo ortaya çıkacak,” ifadeleriyle velilere teşekkür etti ve destek istedi.