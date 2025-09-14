Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okulların yüksek ücretlerini eleştiren velilere yanıt verdi. Tekin, “Özel okulu tercih ediyorsanız, gönderdikten sonra şikâyet etmeye gerek yok. Devlet okulları ücretsiz ve tüm öğrencilerin erişimine açık” dedi.

“Gönderdikten sonra feveran etmeye gerek yok”

2025-2026 eğitim-öğretim yılı başlarken okul ücretleri yeniden gündeme geldi. Velilerin özel okulların yüksek ücretlerinden şikâyetçi olduğunu hatırlatan Tekin, canlı yayında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Veli diyor ki, çocuğumu 1,5 milyon TL’ye okutan veliyle aynı statüde olmak istiyorum. Saygı duyuyorum ama gönderdikten sonra da ‘Bu kadar ücret olur mu?’ diye feveran etmenize gerek yok.”

“Çocuğunu özel okula göndermek zorunda değilsin”

Bakan Tekin, özel okulların ücret politikasına ilişkin, “Sevgili kardeşim, sen çocuğunu özel okula göndermek zorunda değilsin. Gönderiyorsan özel okullarımızın %90’ı 600 bin TL’nin altında. Yani makul kabul edilen rakamın altında. Onlardan seçebilirsin” ifadelerini kullandı.

“Seçenek sunuyoruz, tercih sizin”

Velilere farklı seçenekler sunulduğunu belirten Tekin, “600 bin liranın altında hizmet veren okullardan birini seçebilirsin. Ama özel okula çocuğunu göndermeye karar verirsen, sözleşmeyi imzaladığında ücretle ilgili sorumluluk senin. Bu benim ilgilendiğim bir konu değil” dedi.

Devlet okulları ücretsiz

Tekin ayrıca, devlet okullarının ücretsiz olduğunu ve herkesin erişimine açık bulunduğunu vurguladı. Eğitimde beklentilerin farklı olabileceğini belirten Bakan, “Devlet okullarında hizmet asgari müştereklere dayanır, özel okul tercihi ise tamamen velinin inisiyatifindedir” ifadelerini kullandı.