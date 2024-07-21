Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Önce Öğrenci platformunca Bahçelievler Belediyesi iş birliğinde İstanbul'da düzenlenen Tercih Destek Programı'nda üniversite adayı gençlerle bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Tercih yapacak öğrencilere birebir tercih danışmanlığı verilmesinin yanı sıra bakanlar, bürokratlar ve sektör temsilcilerinin aralarında bulunduğu alanında uzman isimlerin gençlerle tecrübelerini paylaştığı programa, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuk oldu.

Bakan Tekin, programda yaptığı konuşmada gençlerin bugün hayal ettikleri fakülte ve bölümde okuyabilmeleri için çok geniş bir seçenek havuzuna sahip olduklarını belirterek Türkiye'de her ilde üniversite olduğunu ve üniversite yerleşkelerinin içinde de farklı akademik birimler olmasının öğrenciler için bir şans olduğunu vurguladı.

Kendi öğrencilik yıllarını hatırlatarak öğrencilere tavsiyelerde bulunan Bakan Tekin, "Lütfen, mahalle baskısı ile hareket etmeyin. Mahalle baskısı ile hareket ederseniz, seçtiğiniz bölümde bir süre mutlu olursunuz ama mezun olduğunuz an itibarıyla mahalle baskısı sebebiyle sizi yönlendirdikleri bir alanda çalışacaksınız. Bunu mu tercih edersiniz yoksa yapınıza en uygun işe gitmeyi mi tercih edersiniz?" diye konuştu.

Öğrencilere, "Hangi işte mutlu olacağınızı düşünüyorsanız o bölümü tercih edin." tavsiyesinde bulunan Bakan Tekin, "Tercih zamanı bana danışmanlık edebilecek, soru sorabileceğim bir kişi bile yokken şimdi bambaşka bir Türkiye'de yaşıyoruz. Dolayısıyla biz elimizdeki tüm imkânları çocuklarımız için gençlerimiz için harcamak istiyoruz ve gençleri bu ülkenin teminatı olarak gören, gençlerimizi çok fazla umursayan bir Cumhurbaşkanımız var. Biz eğitim öğretim sürecinde üstümüze ne düşerse yapmaya hazırız. Tek bir gayemiz var: Hiçbirinizi mutsuz etmek, üzmek istemiyoruz." dedi.

Bakan Tekin, konuşması sonrasında tek tek öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, onlarla sohbet etti.