Bunlar da ilginizi çekebilir

Tekin'e ziyaretinde, Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy eşlik etti.

Yürütülen çalışmalar hakkında kendisine bilgi verilen Tekin, daha sonra enstitüden ayrıldı.

Sergideki ürünler hakkında ilgililerden bilgi alan Tekin, El Nakışları Atölyesi ile Geleneksel Sanatlar Atölyesi'ni de gezdi.

Tekin, burada enstitü tarafından hazırlanan "Mimar Sinan Kıyafet Koleksiyonu ve Nakış Örtüleri Sergisi" ile Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünce izlenime sunulan "İznik'ten Dünyaya Kayıp Çiniler Sergisi"ni dolaştı.

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde devir teslim töreni

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde devir teslim töreni

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin , Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.