Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Özel Heybeliada Rum Erkek Lisesini ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Adalar'da bulunan Özel Heybeliada Rum Erkek Lisesini ziyaretinde Başrahip Piskopos Vasili Nikolar, Vakıf Başkanı Georgios Stefanopoulos ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Tekin, lise ile aynı binada yer alan ve restorasyona alınan Heybeliada Ruhban Okulunda da incelemelerde bulundu.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tekin, binanın tarihî bir öneme sahip olduğunu belirterek restorasyon çalışmalarının binanın orijinal mimari yapısına sadık kalınarak yapılması önerisinde bulundu.

Aktif olarak faaliyet gösterdiği dönemde Fener Rum Patrikliğine bağlı din adamı yetiştirilen sınıfları dolaşan Bakan Tekin, 80 bin kitabın bulunduğu okulun kütüphanesini de gezdi, kitaplar hakkında bilgi aldı.