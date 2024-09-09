Eğitim camiasında yaşanan güncel sorunlar ve belirsizlikler, öğretmenler ve veliler arasında büyük endişelere yol açıyor. Eğitim alanında yaşanan aksaklıklar, tasarruf tedbirlerinin ve yönetimsel kararsızlıkların sonuçları olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda, eğitim politikalarının ve uygulamalarının etkileri, her geçen gün daha fazla tartışma konusu oluyor. Haberekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar'ın haberine göre, Eğitim İş 2 Nolu Şube Başkanı Yılmaz Dalgalı, eğitim sistemindeki bu sorunlara dikkat çekerek, mevcut durumun ciddiyetine vurgu yaptı ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in eğitim sistemindeki sorunları görmezden gelerek velilere mektup göndermesini eleştirdi.

Öğretmen atamaları yapılmadı

Yılmaz Dalgalı, eğitim öğretim camiasında sorunlar yumağının ve belirsizliklerin giderek büyüdüğünü belirterek, “Okullarımızın tamamına yakınında hizmetli sıkıntısı var. Tasarruf tedbirleri kapsamında İŞKUR’dan görevli alımı durduruldu. Birçok merkezi okulda yeni kayıt için velilerden bağış adı altında astronomik ücretler alındı. Yirmi bin öğretmen alımı için mülakat yapılmasına rağmen atamaları yapılmayıp okullara yine yüzlerce ücretli öğretmen görevlendirildi” ifadelerine yer verdi.

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu

Başkan Dalgalı, eğitimde hiçbir sorun çözülmemişken mektup göndermenin mavi boncuk dağıtmak olduğunu söyleyerek, “Bakan Yusuf Tekin ise her şey güllük gülistanlıkmış gibi 1.Sınıf velilerine birinci sınıf kuşe kağıda basılmış özel zarflarda mavi boncuk dağıtan mektuplar gönderdi. Tasarruf tedbirleri kapsamında çocuklarlarımıza bir öğün yemek çok görülürken, okulların eksikleri giderilmemişken, öğretmen atamaları yapılmamışken, internet çağında kuşe kağıtlara basılı mektup gönderilmesi, reklam yaparak sorunların üzerini örtmeye çalışmaktır.Tam anlamıyla bu ne perhiz bu ne lahana turşusudur” dedi.

Eğitim semineri işkencesi

Öğretmenlerin yeni müfredatın tanıtımı için eğitim seminerine katılımı konusunda da aksaklıklar yaşandığını hatırlatan Yılmaz Dalgalı, “Yeni Eğitim-Öğretim yılına sorunlar yumağı ve belirsizlikler ile başlıyoruz. Müfredatın tanıtımı için öğretmenlere verilecek eğitim semineri, plansızlık yüzünden tam bir işkenceye dönüştü. İlk etapta branş branş öğretmenleri ayırıp farklı ilçelere verdiler, sonra gece yarısı alınan kararla aynı ilçede yapılacak dendi. Öğretmenler, seminer için gittikleri okullarda muhatap bulamadılar, saatlerce ayakta kaldılar. Yıkılan birçok okulun inşaatı başlamadı. Burada eğitim gören çocuklar başka okullarda ikili öğretim yapıyorlar” sözlerini kullandı.