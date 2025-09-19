Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in özel sektör öğretmenlerine yönelik ifadeleri, sendikaların tepkisini çekti. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Tekin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Bakan Tekin’in açıklamaları tepki çekti

Erzurum’da katıldığı bir okul açılışında Bakan Tekin’in “Sınavı kazanamadıkları için öğretmen olamıyorlar. Gidiyor; merdiven altında kurs açıyorlar” sözleri, özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin tepkisini çekti. Bu sözler üzerine Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, süreci yargıya taşıma kararı aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Bakan Tekin’in açıklamalarının öğretmenleri hedef gösterdiği ve mesleğin itibarını zedelediği belirtildi. Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeleyici ifadeler kullanarak hakaret suçunu; sistematik olarak öğretmenleri kamuoyu önünde hedef göstererek toplumun bir kesimini dahil olduğu meslek nedeniyle alenen aşağılama, nefret ve ayrımcılık suçlarını işlemiştir. Görevini kötüye kullanma ve resen tespit edilecek diğer suçlar açısından da gerekli soruşturmanın başlatılmasını talep ediyoruz.”

Sendikadan açıklama geldi

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası tarafından yapılan yazılı açıklamada Bakan Tekin’in söyleminin “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, Bakan Tekin’in sözlerinin yüz binlerce eğitim emekçisinin yaşadığı sorunları görmezden gelerek, suçu öğretmenlerin üzerine atma girişimi olarak değerlendirildiği belirtildi.

“Yüz binlerce eğitim emekçisi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumsuz politikaları nedeniyle Tekin’in sözünü ettiği merdiven altı ya da üstü kurumlarda sömürülmektedir. Bu kurumları liyakatle denetlemek MEB’in asli görevidir. Ancak Yusuf Tekin, kamera ve mikrofon gördüğünde suçu hak arayan öğretmenlerin üzerine atarak günah çıkarmaya çalışmaktadır.”

Resmî açıklama bekleniyor

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın suç duyurusuna ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı veya Bakan Yusuf Tekin cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.