Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Netanyahu’nun kıyaslandığı bir alt bant yazısı nedeniyle TELE1 hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç'tan TELE1 hakkında soruşturma duyurusu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TELE1 kanalında yayınlanan bir alt bant yazısı nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç, söz konusu yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Netanyahu’nun kıyaslandığını belirterek, bu durumu kınadı.

Erdoğan ile Netanyahu’nun kıyaslanması tepki çekti

Adalet Bakanı Tunç, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu’nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı. Bakan Tunç, Netanyahu'nun Gazze’deki zulmüne ve insan hakları ihlallerine de dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman mazlumların yanında olduğunu vurguladı.

Tunç, açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman zalimin karşısında, mazlumların ve mağdurların yanında duran; adalet çağrısının öncüsü olan bir liderdir" diyerek, Erdoğan’ın liderliğini savundu.

Söz konusu yayın saygısızlık olarak nitelendirildi

Bakan Tunç, söz konusu televizyon kanalının yayınında yer alan cümlenin Cumhurbaşkanlığı makamına, devletimize ve milletimize açık bir saygısızlık olduğunu belirtti. Ayrıca, "Vicdanla, adaletle ve insanlık onuruyla asla bağdaşmayan bu çirkin algı operasyonları," diyerek, söz konusu yayınların Cumhurbaşkanımızın onurlu mücadelesini gölgeleyemeyeceğini ifade etti.

Bakan Tunç duyurdu: