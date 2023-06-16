'TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRDIK'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu’un ziyaret ettikten sonra Bartın Adliyesi’ne geçerek Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak’la görüştü. Esnafı da ziyaret eden Bakan Tunç, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edip burada partililere seslendi. Seçim beyannamelerinde demokrasi ve insan hakları alanında gerçekleştirilen reformlara ilaveten çok önemli reformları da hayata geçireceklerini söyleyen Bakan Tunç, “21 yılda hayal dahi edilemeyen, temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdık. 1982 Anayasası, bir darbe anayasası. Bu darbe anayasasında çok değişiklikler gerçekleştirildi. Bu değişikliklerin en önemlilerinden bir tanesi de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle milletimiz doğrudan doğruya artık yürütmeyi sandıkta belirliyor. Oylarıyla belirliyor. Hükümeti kimin kuracağı belli oluyor. Ama eski sistemde bunu yapamıyorduk. Eski parlamenter sistemde kimin kiminle hükümet kuracağına millet karar veremiyordu. Dolayısıyla Cumhuriyet rejimini güçlendiren, demokrasiyi güçlendiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 2017 referandumuyla onay veren milletimiz, 2018 seçimleriyle ilk uygulamasını başlattı. İkinci kez onay verdi ve 2023 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle de tekrar onay verdi" dedi.

'MİLLETİMİZ 3'ÜNCÜ KEZ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE ONAY VERDİ'

Bakan Tunç, Erdoğan'ın 18'inci seçimini kazanmış olduğunu belirtip, "Muhalefet buradan şunu söylüyordu. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın referandumu olacak diyorlardı. Evet milletimiz 3’üncü kez Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 'evet' dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız 18’inci seçimini kazanmış oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile milletimiz yola devam dedi. 'Eski krizler üreten, darbeler üreten, muhtıralar üreten, koalisyonlarla, krizlerle, siyasi krizlerle ülkenin geriye gitmesini istemiyorum' dedi milletimiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE YÜZYILINDA İNŞALLAH ÜLKEMİZİ ÇOK DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ'

"Yılmaz Tunç, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

Şimdi Türkiye Yüzyılı zamanı. Türkiye Yüzyılı'nda inşallah ülkemizi çok daha ileriye taşıyacağız. Türkiye'yi güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü ülke yolunda mesafe almaya devam edeceğiz. Tabi ki bunun için insanımızı güçlendirmek gerekiyor. İnsanımızı güçlendirmek için yirmi bir yılda eğitimden sağlığa kültürden her alana varıncaya kadar çok önemli çalışmalar yaptık. Sosyal politikalar alanında da insanımızı güçlendirmek için çok önemli çalışmalar yaptık. Tabi güçlü insan güçlü aile demek korumaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı korumaya devam edeceğiz. Aileyi sapkın akınlara karşı koruyacağız, bu anlamda giriştiğimiz anayasa değişikliklerinin yarım kalmaması için de elimizden gelen gayreti parlamentoyla birlikte parlamentomuzdaki milletvekili arkadaşlarımızla biz de teknik destek vererek inşallah gerçekleştireceğiz. Ve Türkiye'yi istikrarlı kalkınma yolunda kesintisiz sürdüreceğiz inşallah. Demokrasimizi güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz." (DHA)

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