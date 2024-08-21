Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da düzenlenen "Kıbrıs Şehit Yakınları ve Gazileri ile Buluşma Programı"nda Kıbrıs Türkü’nün haklarını koruma konusundaki kararlılığını vurguladı. Tunç, Türkiye'nin hem kendi haklarını hem de Kıbrıs Türkü'nün haklarını korumaya devam edeceğini belirtti.

‘Bu coğrafyanın kaderi paylaşılmalı’

Tunç, Kıbrıs Türk halkının barış ve özgürlüğe kavuşmasını sağlayan Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü anarken, bu harekatın Türkiye'nin Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu gösterdiğini ifade etti. Kıbrıs Türk halkının 1960'lı yıllardan itibaren artan baskı ve zulme maruz kaldığını belirten Tunç, bu coğrafyanın kaderinin paylaşılması gerektiğini söyledi.

İki devletli çözüm vurgusu

Tunç, iki devletli çözüm vizyonunun önemine değinerek, Kıbrıs Türk halkının tüm haklarının tanınmasını ve Rum tarafıyla eşit müzakereleri savundu. Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki haklarını ve çıkarlarını koruma konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası statüsü

Tunç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda bağımsız ve eşit egemen bir devlet olarak tanınmasının önemine vurgu yaptı. Türkiye’nin bu süreci destekleyeceğini ve Kıbrıs Türkü'nün haklı davasında en büyük destekçisi olmaya devam edeceğini ifade etti.

Filistin ve adalet mesajları

Filistin konusunda Türkiye’nin duruşunun net olduğunu belirten Tunç, Gazze’deki insanlık suçlarına karşı adaletin sağlanması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin bu konuda da adaleti savunma sorumluluğunu sürdüreceğini belirtti.

Kahramanmaraş depreminin ardından adli süreç

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından adli sürecin başlatıldığını ve hassasiyetle takip edildiğini ifade eden Tunç, depremde hayatını kaybeden şampiyon melekler için adaletin sağlanacağını söyledi.

Programın katılımcıları

Programa KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti ve CHP milletvekilleri, Bartın Belediye Başkanı ve diğer yetkililer ile gaziler ve şehit aileleri katıldı.