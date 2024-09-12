Ankara'da düzenlenen Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi'nin kapanış konferansının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ve Ayşenur Ezgi Eygi’nin İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin önemli bilgiler verdi.

Narin Güran’ın ölümü üzerine açıklamalar

Bakan Tunç, Narin Güran’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın detaylarını aktardı. Adli Tıp Kurumu tarafından incelemeye alınan bulguların, elde edilen kimyasal verilerin ve patolojik analizlerin titizlikle değerlendirildiğini belirten Tunç, "Bu bulgular, katillerin kim ya da kimler olduğuna yönelik önemli veriler içeriyor. Elde edilen bulgular, bu aşamada önemli bir ışık tutuyor" dedi.

Tunç, Narin Güran’ın naaşından ve olay yerinden elde edilen 91 dokunun, Adli Tıp Kurumu’nun çeşitli merkezlerinde incelendiğini ve bu sürecin yaklaşık iki hafta süreceğini açıkladı. Bakan Tunç, "Patolojik, biyolojik ve kimyasal verilerin değerlendirilmesi belli bir zaman alıyor. Teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak en doğru sonuçlara ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Soruşturmanın gizliliği ve senaryolar

Tunç, soruşturmanın gizliliğine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. "Soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi için bazı cümlelerin ve senaryoların kamuoyuna yansıması, sürecin selameti açısından doğru değil" diyen Tunç, Narin Güran’ın katillerinin bir an önce adalete teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümü üzerine açıklamalar

Adalet Bakanı Tunç, Ayşenur Ezgi Eygi’nin İsrail askerlerince öldürülmesine dair yürütülen soruşturmanın da detaylarını paylaştı. "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız, Eygi’nin şehit edilmesiyle ilgili sorumlu olanlarla ilgili soruşturma başlatmış durumda" diyen Tunç, Eygi’nin naaşının Bakü üzerinden İstanbul’a, oradan İzmir’e ve sonrasında ailesinin talebi doğrultusunda Didim’e defnedileceğini belirtti.

Tunç, uluslararası düzeyde de adalet arayışını sürdüreceklerini ifade etti. "Uluslararası sistemde de Ayşenur Ezgi’nin hakkını korumak için gerekli çalışmaları yapacağız. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde bu konuyu gündeme getireceğiz ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne dosyamızı sunacağız" dedi.

Uluslararası davalar ve hukuki süreçler

Ayşenur Ezgi Eygi’nin öldürülmesiyle ilgili uluslararası düzeyde alınacak önlemler hakkında bilgi veren Tunç, "Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi’nin tüm unsurlarını ihlal eden İsrail hakkında devam eden davaya müdahillik talebinde bulunduk. Ayşenur’un dosyasını bu davaya dahil edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Tunç, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki bir bebeğin darbedilmesine yönelik soruşturma hakkında da bilgi verdi. "Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı. Bebeğin hastanedeki tedavisi devam ediyor" şeklinde konuştu.