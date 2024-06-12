Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak köpekleri sorununa ilişkin yaptığı açıklamada "Başıboş köpekler hem insanlara hem birbirine zarar veriyor. Sokaklarımız korunaklı olmalı." dedi.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başıboş köpek sorununa değinen Bakan Tunç, "TBMM'nin bir orta yolu bulacağına inanıyoruz. Başıboş köpekler hem insanlara hem birbirine zarar veriyor. Sokaklarımız korunaklı olmalı." dedi.

"Bu konuda taslak çalışması netleşmeden şu olacak dememiz mümkün olmaz ama insan sağlığını korumak için tedbirlerin alınması lazım." diyen Bakan Tunç, "Bu konuda görevli kişilerin net bir şekilde belirlenmesi lazım. Barınakların yapılması için maddi destekler oluşturulması gerekiyor. Milletvekillerimiz en doğru kararı verecektir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Tunç, Sinan Ateş cinayeti soruşturmasına ilişkin, "Sayın cumhurbaşkanımız hukuk devletinde hiçbir şeyin karanlıkta kalmayacağını belirtti. Süreç devam ediyor. Deliller mahkemede tartışılacak. 22 tutuklu sanık var, 1 Temmuz'da duruşma başlıyor." dedi.