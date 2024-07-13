İstanbul'da meydana gelen ve 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin hayatını kaybettiği ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık'ın serbest bırakılması, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı olan Fatma Zehra Kınık'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soruldu.

Kazanın detayları

Kazanın yaşandığı tarih 9 Temmuz Salı günüydü. Olay, İstanbul Beykoz'da, Kavacık Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Fatma Zehra Kınık otomobiliyle Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıkarken, kasksız ve arkasında yolcusu olan Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcusu yere düştü, sürücüsüz kalan motosiklet ise kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Kazada motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk, yolcusu Batın Barlas Çeki ve kaldırımdaki iki yaya yaralandı. Ağır yaralanan 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme ve gözaltı

Olay yeri inceleme ekipleri kazanın yaşandığı bölgede detaylı çalışmalar yaptı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kazanın ardından gözaltına alınan Fatma Zehra Kınık, polis merkezindeki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Kınık'ı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Adalet Bakanı Tunç'un açıklamaları

SETA'nın 15 Temmuz Sempozyumu'na katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sempozyumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç'a, Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızının karıştığı ve ölümle sonuçlanan kaza ile ilgili sorular yöneltildi. Tunç, "Dosyayla ilgili benim bu konuda henüz bir bilgim yok. Ama şuna bakalım, eğer dosyanın içeriğinde bir hata varsa mutlaka bu itiraz yoluyla düzeltilir. Bu konuda dosyayla ilgili, yargının vereceği kararla ilgili şu anda bir yorum yapmamız doğru olmaz ama hatalı bir işlem varsa da bu itiraz yoluyla düzeltilebilecek bir durumdur" dedi.

Kamuoyunun tepkisi ve hukuki süreç

Fatma Zehra Kınık'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, kamuoyunda büyük tepkilere yol açtı. Sosyal medyada geniş yankı bulan olay, adalet sistemine yönelik eleştirileri beraberinde getirdi. Hukuki sürecin devam ettiği belirtilirken, dosyada hatalı bir işlem olup olmadığının inceleneceği ve gerekirse itiraz yoluyla düzeltileceği ifade edildi.