Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 9. Yargı Paketi'ne ilişkin bir soruya yanıt veren Tunç, paketle ilgili AK Parti Grubu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Etkin ve hızlı yargı sistemi için pakette önemli düzenlemeler bulunduğunu belirten Bakan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak taslak üzerinde çalışmıştık. O taslak üzerinde milletvekillerimizin değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra teklife dönüşecektir." dedi.

"Etki ajanlığı" tartışmaları

Bakan Tunç, "etki ajanlığı" tartışmalarına ilişkin soruya verdiği yanıtta, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Kamuoyuna yansıyan çalışmanın farklı aktarıldığını kaydeden Tunç, şunları söyledi:

"Türkiye aleyhine, başka bir devlet ya da organizasyonun lehine Türkiye'de suç işleyenlerin aynı zamanda casusluktan da cezalandırılmasına yönelik bir düzenleme yapılıyor. 'Türkiye'de araştırma yapanlar cezalandırılacakmış' gibi değerlendirmelerin hiçbir doğruluk payı yok. Mesela; kişisel verileri ihlal etti, bunu casusluk kastıyla yaptı hem kişisel verilerin ihlalinden hem de casusluktan ceza almasına yönelik düzenleme. Bu düzenlemeye de kimsenin itiraz etmeyeceğini düşünüyoruz. Kamuoyuna yanlış aktarılıyor."

Tunç, bu hususun milletvekillerinin değerlendirmesine açık olduğunu ve yargı paketinde yer alıp almamasının tamamen onların takdirinde olduğunu ifade etti.

Sinan Ateş cinayeti davası

Sinan Ateş cinayeti davasının başlayacağının hatırlatılması üzerine Tunç, bağımsız ve tarafsız yargının soruşturmayı tamamladığını ve kovuşturma aşamasına geçildiğini belirtti. Konunun yargıda devam ettiğini vurgulayan Tunç, "Bunu hiçbir tarafa çekmemek lazım. Bundan siyasi sonuç çıkarmak için birtakım manipülasyonlar yapmamak lazım. Tarafsız ve bağımsız yargının kararını beklemek gerekir." dedi.