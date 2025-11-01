Ecogreen halka arz sonuçları açıklandı! İşlem tarihi belli oldu

Başkan Türkmen, Kemalpaşa Adalet Sarayı’nın ilçeye hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Ziyaretin resmi bir programın parçası olmadığını vurguladı.

Ziyaret, CHP’li belediyelerin AK Parti’ye geçiş iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Başkan Türkmen’in makam ziyareti sonrası sosyal medya paylaşımı, “Açılış programının ardından T.C. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve beraberindeki heyeti belediyemizde misafir ettik” şeklinde oldu.

Ziyarette, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar da yer aldı.

Bakan Tunç, Kemalpaşa Adliyesi açılış törenine katıldıktan sonra programında olmayan bir ziyaret gerçekleştirerek Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’i makamında ağırladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir programı kapsamında Kemalpaşa Adliyesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’i makamında sürpriz bir şekilde ziyaret etti.

