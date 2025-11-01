Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir programı kapsamında Kemalpaşa Adliyesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’i makamında sürpriz bir şekilde ziyaret etti.
Bakan Tunç, Kemalpaşa Adliyesi açılış törenine katıldıktan sonra programında olmayan bir ziyaret gerçekleştirerek Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’i makamında ağırladı.
Ziyarette, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar da yer aldı.
Ziyaret, CHP’li belediyelerin AK Parti’ye geçiş iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Başkan Türkmen’in makam ziyareti sonrası sosyal medya paylaşımı, “Açılış programının ardından T.C. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve beraberindeki heyeti belediyemizde misafir ettik” şeklinde oldu.
Başkan Türkmen, Kemalpaşa Adalet Sarayı’nın ilçeye hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Ziyaretin resmi bir programın parçası olmadığını vurguladı.