Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik eleştirilerde bulunarak, “CHP’nin genel merkezi yalan üretim merkezi, dezenformasyon fabrikasına dönüştü” ifadelerini kullandı. Tunç, Türkiye Yüzyılı hedefleri kapsamında yeni anayasa, terörle mücadele ve demokratikleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
“Türkiye Yüzyılı’nı gençler ilmek ilmek dokuyacak”
Balıkesir Öğretmenevi’nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları toplantısında konuşan Bakan Tunç, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında Türkiye’nin dünyanın en güçlü ülkeleri arasına girmesini hedeflediklerini söyledi.
Yeni, sivil ve demokratik bir anayasanın milletin beklentisi olduğunu belirten Tunç, “Bu milletimize borcumuzdur” dedi.
“Terörsüz Türkiye” vurgusu
Türkiye’nin demokratikleşme ve hak özgürlükleri konusunda büyük ilerleme kaydettiğini söyleyen Bakan Tunç, terörle mücadeleye de dikkat çekti.
Tunç, “Bu millet terörsüz bir Türkiye istiyor. Şehitlerimizin ruhunu incitecek hiçbir adım atmayacağız” ifadelerini kullandı.
CHP’ye sert eleştiri
Konuşmasında muhalefete de yüklenen Tunç, CHP için şu sözleri kullandı:
“Muhalefet, karalama siyaseti yapmaya devam ediyor. CHP’nin genel merkezi, adeta bir yalan üretim merkezi, dezenformasyon fabrikasına dönüştü.”
Tunç, iktidarın ise “eser ve hizmet siyasetine kesintisiz devam edeceğini” vurguladı.