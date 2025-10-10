Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kırıkkale Üniversitesi akademik yıl açılışında, Türkiye’nin Gazze’deki soykırımı önleme ve ateşkes sağlama süreçlerine önemli katkı verdiğini söyledi.

Tunç: Gazze ateşkesine Türkiye büyük katkı sağladı

Kırıkkale Üniversitesi’nin akademik yıl açılışında “İlk dersimiz Gazze” temasıyla konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin’de son iki yılda yaşanan soykırım ve insanlık suçlarına dikkat çekti. Tunç, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde diplomatik çalışmalarla ateşkes anlaşmasının sağlanmasına büyük katkı verdiğini söyledi.

Bakan Tunç, “Masum insanlar dünyanın gözü önünde katledildi. Türkiye, uluslararası kuruluşları harekete geçirerek ve diğer ülkelerle koordinasyon sağlayarak ateşkesin yapılmasına katkı sağladı” dedi.

Tunç, İsrail’in BM ve uluslararası mahkemelerin kararlarına uymadığını belirterek, “İsrail adeta bir terör örgütü gibi davrandı. Uluslararası mahkemelerin etkisiz olduğu bütün dünya tarafından görüldü” ifadelerini kullandı. Ayrıca, uluslararası sistemin revizyona ihtiyaç duyduğunu vurguladı:

“Dünyanın, insanlığın bu tür sorunlarla karşılaşmaması için uluslararası sistemin köklü bir revizyona tabi tutulması ve uluslararası adaletin sağlanması gerekmektedir.”

Filistin ve adalet vurgusu

Tunç, Filistin’de 1967 sınırları içinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurulması gerektiğini belirterek, Türkiye’nin Filistin davasını savunmaya devam edeceğini ifade etti.

Adalet sistemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan, hukuk fakültelerinin kontenjanlarını yüzde 50 düşürdüklerini ve eğitim kalitesinin artırılması yönünde reformlar yaptıklarını aktardı.

“Geciken adalet, adalet değildir. Adalet, toplumsal barış ve huzurun teminatıdır. Devletin görevi öncelikle adaleti tesis etmektir.”

Terör ve güvenlik vurgusu

Tunç, Türkiye’nin en büyük engelinin terör olduğunu belirterek, terörsüz Türkiye hedefi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin sürece katkılarını anlattı.

“Şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız çünkü onlar terörsüz Türkiye istiyorlardı.”

Bakan Tunç, Kırıkkale’de Valilik ziyareti sırasında çocuklarla sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi ve Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı.