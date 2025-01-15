Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Mecliste AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tunç’a Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti İmralı heyetinin, Abdullah Öcalan'la ikinci kez ne zaman görüşeceği soruldu.

Kendilerine görüşme talebi gelmediğini belirten Tunç, “İkinci görüşme için talep olmadı. Olması için büyük çaba var, talep olursa değerlendiririz” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve Adalet Bakanlığının onayıyla DEM heyeti geçen günlerde İmralı'ya gitmiş, Öcalan'ın “Barış için çağrı yapmaya hazırım” dediğini aktarmıştı.

Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında DEM Parti'nin İmralı görüşmeleriyle ilgili ikinci bir çağrı daha yaparak “DEM Parti heyetinin ikinci ziyaretleri sonunda PKK'nin sonlandığı şartsız açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur” dedi.