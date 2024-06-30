ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık ve özel sektörün 2023'ten 2024 Mayıs ayı sonuna kadar 5 milyon 960 bin metreküp deniz dibi taraması yaptığını belirtti.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, deniz dibi tarama faaliyetinin mekanik veya hidrolik yöntemlerle gerçekleştirildiğine işaret ederek, bu taramalarda, başta balçık olmak üzere kum, çakıl veya kaya gibi yapıları çıkarma ve başka bir yere nakletme işleminin uygulandığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, "Çevrenin, denizin ve kıyı şeridinin korunması için her türlü kıyı altyapı tesisi, kıyı, deniz ve iç su yapılarının, emniyetli su yollarının, yanaşma kanallarının, iki kıyıyı birbirine bağlayan su yolunun oluşturulması, kıyı alanlarındaki şev erozyonunun önlenmesi ve ıslahıyla mevcut su derinliğinin muhafazası alanlarında deniz dibi tarama faaliyetleri gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.



Uraloğlu, yaklaşık 10 bin 940 kilometre olan kıyı şeridi uzunluğu göz önüne alındığında, yeni büyük limanların inşa edilmesi, mevcut limanların şartlarının iyileştirilmesi ve böylece büyük kapasiteli gemilerin yüklerinin elleçlenebilmesi için deniz dibi tarama faaliyetlerinin önemli olduğuna dikkati çekti.

Ülkede faaliyet gösteren tersaneler, gemi bakım-onarımları ve yeni gemi inşa projeleri için belirli aralıklarla deniz dibi tarama faaliyetleri gerçekleştirdiklerini bildiren Uraloğlu, "Günümüzde denizlerde yaşanan kirliliği göz önünde bulundurduğumuzda deniz dibi taramanın önemini bir kez daha görüyoruz." ifadesini kullandı.

- "Tarama faaliyetlerinin yüzde 20'si 38 tarama gemisiyle gerçekleştirildi"

Deniz dibi tarama faaliyetlerinin belirli bir düzen ve kontrol mekanizması içerisinde icra edilebilmesi için Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliği'nde belirtilen şartları sağlayan 25 şirket bulunduğunun altını çizen Uraloğlu, bunların 3'ünün Bakanlık bünyesindeki deniz dibi tarama başmühendisliklerince faaliyet gösterdiğini belirtti.

Uraloğlu, deniz dibi tarama uygulamalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Deniz dibi tarama başmühendisliklerimiz filosunda bulunan 38 tarama gemisiyle, 2023'te, yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen 760 bin metreküp deniz dibi taraması gerçekleştirildi. 2024'ün ilk 5 ayına baktığımızdaysa yaklaşık 300 bin metreküp tarama faaliyeti gerçekleştirdik. Ayrıca Tarama Yetki Belgesi sahibi özel sektör firmalarının filolarında bulunan 80 tarama gemisiyle 2023'te yaklaşık 4 milyon metreküp ve 2024 yılının ilk 5 ayında da 900 bin metreküp deniz dibi tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Bakanlığımız ve özel sektör eliyle 2023'ten 2024 Mayıs ayı sonuna kadar toplam 5 milyon 960 bin metreküp deniz dibi tarama faaliyeti gerçekleştirdik. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde seller sonucu oluşan tarama gereksinimleri ile balıkçı barınaklarının ihtiyacı olan taramalar Bakanlığımız tarafından yerine getirildi."

Türkiye'de artan deniz dibi tarama talebini karşılamak için bu alandaki teknolojinin seviyesini yükseltmek üzere gerekli atılımları yaptıklarını vurgulayan Uraloğlu, ayrıca kıyı koruma ve düzenleme faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla sözleşmesi imzalanan ve Aralık 2024'te teslimi planlanan 1 adet 750 metreküp kapasiteli Split Barge'in inşasının devam ettiğini de kaydetti.