BTK Demiryolu Hattı'nın Mayıs 2023'te yapılan bakım çalışmalarının ardından tekrar hizmete açılmasıyla, yük taşımacılığının yeniden canlandığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bugüne kadar Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden toplam 1 milyon 470 bin ton yük taşındı." dedi. Bu rakamların, bu demiryolu hattının bölge için ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirtti.

Tek Yol Tek Kuşak Girişimi ve BTK Demiryolu Hattı

Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması hedefiyle başlatılan "Tek Yol Tek Kuşak" girişiminin önemli bir parçasını oluşturan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Gürcistan Demiryolları'nın 24 Mayıs 2023 tarihinde Marabda-Ahıllek kesimindeki bakım çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden hizmete açıldı. Türkiye'den Azerbaycan'a "Soda Külü" yüklü ilk ihracat treni dün yola çıktı ve aynı şekilde Azerbaycan'dan Türkiye'ye "Plastik Ham Maddesi" taşıyan ilk tren de sabah saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptı.

Uluslararası Ticaret ve İş Birliği

Bakan Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinde gerçekleştirilen ilk ticari taşınmanın 30 Ekim 2017'de Kazakistan-Türkiye arasında başladığını ve hattın Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Çin'e yük taşımacılığı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Hedef 500 Blok Tren

Ayrıca, Çin'in Xi'an şehrinden Türkiye'ye 200 konteyner içinde 50 bin adet yaşam çadırı taşınması gibi önemli taşımaların da bu hattı kullandığını vurguladı. Türkiye ile Çin arasında Orta Koridor ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinde orta vadede yıllık 200 blok tren işletmeyi ve uzun vadede ise yılda bin 500 blok tren işletmeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Türkiye ile Çin arasındaki toplam seyir süresini 10 güne düşürmeyi planladıklarını açıkladı.

Zengezur Koridoru Önemli

Bakan Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars ve Orta Koridor üzerinden gerçekleştirilen taşımalarda önemli bir lojistik merkez oluşturacak Kars Lojistik Merkezi'nin 2021 yılı Mayıs ayında hizmete açıldığını da hatırlattı. Son olarak, Orta Koridor ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın etkinliğini artıracak olan Zengezur Koridoru'nun önemine değindi. Zengezur Koridoru'nun, Azerbaycan'ın batı kısımları ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki kara ve demiryolu hatlarını birleştireceğini belirterek, Orta Koridor'un etkinliğinin artmasıyla bölgesel ticaretin ve iş birliklerinin gelişeceğini söyledi.

Abdulkadir URALOĞLU kimdir?

1966 yılında Trabzon'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1988 yılında mezun olan URALOĞLU, aynı yıl özel sektörde Saha Mühendisi olarak görev yaptı. Karayolları Genel Müdürlüğündeki çalışma hayatına 1989 yılında Karayolları Erzurum 12. Bölge Müdürlüğünde Etüt Ekip Mühendisi olarak başlayan URALOĞLU, 1990-1998 yılları arasında Karayolları Ankara 4. Bölge Müdürlüğünde Etüt Ekip Mühendisi, Kontrol Mühendisi ve Kontrol Şefliği görevlerinde bulunduktan sonra 1998 yılında Erzurum Bölge Müdürlüğü Yapım Başmühendisliği görevine getirildi. 2003 yılında Trabzon 10. Bölge Müdür Yardımcısı olan URALOĞLU, 2005 yılında Kayseri 6. Bölge Müdürü, 2006 yılında da Samsun 7. Bölge Müdürü olarak atandı. 2009 yılında kısa bir süre Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürü olarak görevlendirilen URALOĞLU, tekrar Samsun'a dönerek, toplam 6,5 yıl Samsun'da Bölge Müdürlüğü görevini yürüttü. 2012 yılında İzmir 2. Bölge Müdürlüğü görevine getirilen URALOĞLU, 23 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karayolları Genel Müdürü olarak atandı. URALOĞLU, 2003 yılında başlatılan Acil Eylem Planı kapsamında yoğunluk kazanan Bölünmüş Yollar, Bitümlü Sıcak Karışım kaplamalı yollar, tek platformlu yolların iyileştirilmesi ve Yap-İşlet-Devret Otoyol projelerinin hayata geçirilmesine katkı sağlamıştır. Ülkemizin karayolu ağına önemli kazanımlar sağlayacak yeni otoyol, bölünmüş yol, köprü, tünel projelerinin yapım, plan ve projelendirme çalışmalarını yürüten URALOĞLU aynı zamanda Karayolları Makine Parkının yenilenmesi, yerli ve milli araç kullanım oranının artırılması için araştırma geliştirme faaliyetlerine de özel önem vermektedir. 2018 Ünye, 2019 Araklı, 2021 Rize Artvin, 2021 Ayancık, 2021 Kastamonu sel felaketleri, 2021 Antalya-Muğla yangınları,2020 Elazığ, 2020 İzmir ve 6 Şubat depremlerinde ulaşımın sağlanması, afetin olumsuz sonuçlarının ortadan kaldırılması için sahada bilfiil görev yapmıştır. Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK), Karayolları Vakfı (KAV) ve TT Mobil Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütmüştür.