Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Ekim 2025’te gerçekleştirilecek 5G ihalesi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, ihale gelir beklentisinin en az 2 milyar 125 milyon dolar olduğunu belirterek, “Onun altında bedel beklemiyoruz, üzerinde olacak” dedi.

Türkiye’de 5G uyumlu telefon sayısı

Türkiye’de toplamda yaklaşık 96 milyon mobil abone bulunduğunu aktaran Uraloğlu, bunlardan yaklaşık 11 milyonunun makineler arası iletişim (IoT) aboneleri olduğunu söyledi.

Yaklaşık 85 milyon telefon kullanıcısı bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, “Bunların 22 milyonu, yani dörtte biri 5G uyumlu. Bu, şu anda kullanıcıların yüzde 26’sına denk geliyor. Peyderpey telefonlar değiştirildikçe, uyumlu cihaz sayısı artacak” dedi.

Sim kartlar açısından da 4,5G kullananların sorunsuz 5G’ye geçebileceğini belirten Uraloğlu, 2G ve 3G kullanıcılarının hem cihaz hem sim kart değişikliği yapması gerektiğini ifade etti.

Operatörler 5G kampanyaları yapacak

Bakan, operatörlerin 5G uyumlu cihazlar için kampanyalar düzenleyeceğini ve altyapının yaygınlaştırılmasını destekleyeceklerini söyledi:

“Onlar çok ciddi yatırım yapacak. Bu yatırımın geri dönüşünü sağlamak için kampanyalar olacaktır. Elbette biz de destekleyeceğiz.”

5G altyapısının kırsal bölgelerde yaşanan erişim sorunlarını da çözebileceğini vurgulayan Uraloğlu, teknolojinin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.