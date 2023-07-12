Bakan Uraloğlu, Siirt'in Pervari ilçesindeki Beğendik Köprüsü ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, köprünün bölge illere ve ülke ekonomisine katkı sağladığını belirterek, "Türkiye'nin en yüksek 2'inci köprüsü özelliğini taşıyan ve 3 yıl önce hizmete giren Beğendik (Botan) Köprüsü'nden bugüne kadar 1 milyon 750 bin araç geçerek, yakıt ve zamandan toplam 46 milyon lira tasarruf elde edildi. Köprülerin en büyük özelliği karşı kıyıları ya da uzakları birbirine bağlar. Kalpten kalbe kurulan köprüler gibi biz de insanları birbirine yakınlaştıran köprüler inşa ediyoruz. Ünlü şairimiz Arif Nihat Asya'nın dediği gibi, 'İçimizden biri köprü olmaya razı olmazsa biz kıyamete kadar, bu suyun kıyılarında bekleriz.' Bizim de yaptığımız tam da bu işte. Hiç kimseyi suyun kenarında bekletmemek. Sevenleri birbirine kavuşturan köprüler inşa etmek" dedi. (DHA)



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