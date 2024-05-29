Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin demir yolu altyapısını genişletme hedeflerini dile getirdi.

"Ata yadigarını korumaya devam ediyoruz"

Bakan Uraloğlu, "Türkiye'de 14 bin kilometreye varan demir yolu ağımız var. Onu inşallah 28 bin kilometreye çıkaracağız. Hizmet veren 2 bin 251 kilometre Yüksek Hızlı Tren hattımız var. Bunları inşallah öncelikle limanlara bağlayacağız. Sonrasında uluslararası koridorları tamamlayacağız. Ata yadigarı olan köprülerin restorasyonunu sadece ülkemizde değil bütün Balkanlarda ve yakın coğrafyamızda da onarıyoruz ve onları da korumaya devam ediyoruz" dedi.

"Türkler kadar iz ve eser bırakmamıştır"

Bakan Uraloğlu, Türklerin tarih boyunca bıraktığı eserlere de değinerek, "İpek yolu üzerindeki tarih boyunca birçok medeniyet gelmiş geçmiş, fakat hiçbiri Türkler kadar orada iz ve eser bırakmamıştır. Büyük Selçuklu dönemindeki nizamiye medreselerinde yükselmeye başlayan bilim ve kültür seviyesi Anadolu'da bugün dahi hayranlıkla karşılaşılan eserlerin ortaya çıkmasına vesile olmuştur" diye konuştu.